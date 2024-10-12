所属企業関連の大学の学園祭で記念撮影に応じる角田夏実＝12日、千葉県浦安市パリ五輪柔道女子48キロ級金メダルの角田夏実（SBC湘南美容クリニック）が12日、千葉県浦安市内で取材に応じ、体重無差別で争う来年4月の全日本女子選手権への挑戦を明言した。パリ五輪個人戦のメダリストは推薦選手として参加でき「一戦一戦、けがなく闘いたい」と意気込んだ。32歳の角田は年内は膝のリハビリを優先。来年6月の世界選手権も視野に