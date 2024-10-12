今週は「鷹祭  SUMMER  BOOST  レプリカユニフォーム  Lサイズ」を3人にプレゼントします。「パーソル  クライマックス  パ  ファイナルステージ」はファンの皆様が一体となった応援で選手たちを後押ししよう！鷹祭SUMMERBOOSTのレプリカユニフォームや配布タオルなど、お手持ちのイエローアイテムを身に着けて、応援をお願いします！10月16日から18日は入場者全員に「美破！イエ