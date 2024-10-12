【MLB】ドジャース 2−0 パドレス（10月11日・日本時間12日／ロサンゼルス）【映像】大谷と山本がマウンドへ！劇的勝利で圧巻光景大谷が、山本が、歓喜した──。ドジャースの大谷翔平投手が「1番・DH」でパドレスとの地区シリーズ第5戦に先発出場。この日は山本由伸投手も先発登板して、5回を投げて2安打無失点の快投でゲームをつくり、勝ち投手に。対戦成績2勝2敗のタイで迎えた本拠地での最終戦を2−0で勝利してリーグチャ