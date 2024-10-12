ボーイングのＣＥＯが、従業員の１０％を削減する計画を明らかにした/Peter Cziborra/Reuters via CNN Newsourceニューヨーク（ＣＮＮ）米航空機大手ボーイングのオルトバーグ最高経営責任者（ＣＥＯ）は１１日、従業員に対して全スタッフの１０％を「向こう数カ月間で」削減する計画を明らかにした。オルトバーグ氏は２カ月前にＣＥＯに就任。現在は同社従業員３万３０００人によるストライキに対処している。ボーイングは近年、