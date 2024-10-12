「ナ・リーグ・地区シリーズ、ドジャース２−０パドレス」（１１日、ロサンゼルス）ドジャースは先発の山本が５回２安打無失点の快投でゲームを作ると、二回には７番キケ・ヘルナンデスがダルビッシュから左越えソロ、七回には４番テオスカー・ヘルナンデスも左翼席へソロを叩き込んで貴重な追加点。山本降板後は４人の継投で第４戦に続いてパドレス打線を完封し、３年ぶりに地区シリーズ突破を果たした。試合後はキケとテオ