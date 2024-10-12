【モデルプレス＝2024/10/12】モデルのゆうちゃみが12日、西日本総合展示場新館にて開催された「CREATEs presents TGC KITAKYUSHU 2024 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGC北九州2024」）に出演した。【写真】ゆうちゃみ、レースタイツから美脚チラリ◆ゆうちゃみ、猫ヒゲメイクが可愛い人気スタイリスト・入江陽子氏によるスタイリングショーであるオープニングステージに登場したゆうちゃみは、レースタイツから長い脚を