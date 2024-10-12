北アメリカでは冬眠中のコウモリに致死的な真菌が感染する「白い鼻症候群(White-nose syndrome)」が流行しており、さまざまな地域でコウモリの大量死が発生しています。奇妙なことに、そんなコウモリの大量死と「乳児死亡率の上昇」が関連していることが新たな研究で判明しました。The economic impacts of ecosystem disruptions: Costs from substituting biological pest control | Sciencehttps://www.science.org/doi/10.1126