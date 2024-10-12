被爆地・広島、長崎では１２日朝、被爆者らが核なき世界を訴える決意を新たにした。海外からの観光客らも、日本原水爆被害者団体協議会（被団協）のノーベル平和賞の受賞が決まったことを機に、平和への思いが世界に広がることへの期待を口にした。「活動続ける勇気もらった」広島市の平和記念公園には、県被団協の理事長・佐久間邦彦さん（７９）ら１０人が訪れ、犠牲者に受賞決定を報告した。佐久間さんは生後９か月の時に