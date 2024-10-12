■第78回国民スポーツ大会少年男子共通800m決勝（12日、佐賀県佐賀市・SAGAサンライズパーク SAGAスタジアム）【写真を見る】日本記録保持者の落合晃、男子800mで2位悔しさ滲ませ「標準記録を切り東京世界陸上ではメダル、入賞目指す」少年男子共通800m決勝に、日本記録保持者の落合晃（滋賀学園高校3年）が出場し、1分49秒67の2位でゴールした。前日の予選を1分48秒60で走り全体の1位で予選を通過した落合。決勝ではスタート