「PEAK TIME」優勝チームのVANNERが、デビュー5年にして音楽番組で初めて1位を獲得した。9月30日に3rdミニアルバム「BURN」を発売したVANNERは10月11日、KBS 2TV「ミュージックバンク」でタイトル曲「Automatic」で1位を獲得した。VANNERは音楽配信、放送回数、K-POPファン投票、音盤、SNSなどで集計される「ミュージックバンク」10月2週目のランキングで、最も高い点数でトップとなった。タイトル曲「Automatic」は、エレクトロフ