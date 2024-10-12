ダンサー、Gabeeのサブキャラクターである“クイーンGabee”のグラビアが公開された。YouTubeチャンネル「ディーバ村のクイーンGabee」で活躍しているクイーンGabeeは最近、ファッションマガジン「Harper's BAZAAR KOREA」とグラビア撮影およびインタビューを行った。「高級ブランドのグラビアだと思いきや、やや難解な撮影」というテーマでコミカルに行われた今回のグラビア撮影は、トップセレブでインフルエンサーのクイーンGabe