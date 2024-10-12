NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¤Ç½ñÆ»Éô¤Î¸ÜÌä¤ò±é¤¸¤ë¸µÇµÌÚºä46¤Î½÷Í¥¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥é¥Þ¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Î¾åÃ£¤¬´î¤Ó¤È¤¤¤¦¤¹¤Æ¤­¤ÊÀèÀ¸¤ò¡¢¤ê¤ê¤·¤¯±é¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¼ã·îÍ¤Èþ(30)¡£¥¯¥ê¡¼¥à¿§¤Î¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤Ç¶µ¼¼¤òÊâ¤¯»Ñ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¼ã·î¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥É¥é¥Þ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤È¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿°ìÌÌ¤òÈäÏª¡£¡Ö²Æ¤è¡¢¤µ¤è¤¦¤Ê¤é¡£ËÜ³ÊÅª¤ÊÅß¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë½àÈ÷¤À¡£º£