１０月１２日の京都８Ｒ・紫菊賞・２歳１勝クラス（芝１８００メートル＝６頭立て）は、ビップデイジー（牝、栗東・松下武士厩舎、父サトノダイヤモンド）が勝利した。勝ち時計は１分４８秒８（良）。前半１０００メートルが１分２秒６のスローペースを３番手で追走。抜群の手応えで直線に向くと、馬体重４３８キロの小柄な体からパワフルな末脚を繰り出した。残り約１００メートルで先頭に立ち、１馬身１／４差で快勝した。