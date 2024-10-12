[10.12 J3第32節](いちご)※16:00開始主審:友政利貴<出場メンバー>[テゲバジャーロ宮崎]先発GK 55 青木心DF 15 辻岡佑真DF 24 松本雄真DF 33 黒木謙吾DF 35 江川慶城MF 20 阿野真拓MF 34 遠藤光MF 44 井上怜MF 50 安田虎士朗FW 11 橋本啓吾FW 58 武颯控えGK 57 植田峻佑DF 2 青山生MF 5 坂井駿也MF 7 魚里直哉MF 14 五月田星矢MF 42 永長鷹虎FW 18 吉澤柊監督大熊裕司[カターレ富山]先発GK 1 田川知樹DF 5 今瀬淳也DF 23 西