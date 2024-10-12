[caption id="attachment_1223604" align="aligncenter" width="600"]©TOKYOGREATBEARS[/caption]チタニストラボラトリーズは、2024年〜25年も、プロバレーボールチーム「東京グレートベアーズ(大同生命 SV.LEAGUE MENに所属)」とオフィシャルパートナー契約を締結・更新した。今年度も活躍が期待される「東京グレートベアーズ」[caption id="attachment_1223632" align="aligncenter" width="600"]©TOKYOGREATBEARS[/ca