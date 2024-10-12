今夏のパリ五輪柔道女子４８キロ級金メダリストの角田夏実（３２）＝ＳＢＣ湘南美容クリニック＝が１２日、体重無差別で日本一を争う全日本女子選手権（来年４月２０日・横浜武道館）に出場する意向を明かした。千葉県浦安市のＳＢＣ東京医療大で行われたトークショーに出席し、「大きい相手と戦うのはケガしそうで怖いが、皇后杯（全日本選手権）には出たい」と意欲を示した。パリ五輪個人戦のメダリストは推薦枠での出場権があ