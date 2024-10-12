石破総理は12日、ノーベル平和賞の受賞が決まった日本原水爆被害者団体協議会の田中熙巳代表委員に電話で祝意を伝えました。石破総理からは被爆の実相への理解促進に向けた被団協の取り組みに敬意が示されたということです。政府は、「『核兵器のない世界』に向けた現実的で実践的な取組を継続・強化していく」としています。