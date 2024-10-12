◆２０２４ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ・ファーストステージ第１戦阪神―ＤｅＮＡ（１２日・甲子園）【ＤｅＮＡ】１（右）梶原、２（二）牧、３（左）佐野、４（一）オースティン、５（三）宮崎、６（中）桑原、７（遊）森敬、８（捕）伊藤、９（投）東【阪神】１（中）近本、２（二）中野、３（右）森下、４（一）大山、５（三）佐藤輝、６（左）前川、７（捕）梅野、８（遊）木浪、９（投）才木