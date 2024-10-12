◇Prime Video Boxing 10 WBO世界ライトフライ級王座決定戦同級1位岩田翔吉（帝拳）＜12回戦＞同級2位ハイロ・ノリエガ（スペイン）（2024年10月13日東京・有明アリーナ）世界戦7試合を含む2日間興行のDAY1（13日）の公式計量が12日、東京ドームホテルで行われた。WBO世界ライトフライ級王座決定戦は同級1位の岩田翔吉（28＝帝拳、13勝10KO1敗）がリミットの48.9キロで一発パス。同級2位ハイロ・ノリエガ（31＝スペイ