【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「GLAY 17th Album発売記念DAY」は、10月12日14時30分から放送の『ENHYPENのかっこいいを独占させていただきます』出演からスタート！ GLAYが10月9日にデビュー30周年記念アルバム『Back To The Pops』を発売。同作の発売を記念して、「GLAY 17th Album発売記念DAY」と銘打って10月12日の14時30分から12時間、毎時間テレビ出演やコンテンツが公開される。 今作は「30年目