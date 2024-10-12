TRIPLANE デビュー20周年記念を迎えたTRIPLANEが、13日にアイスホッケーの応援ソングとなる新曲「Break Out」をリリースする。 2004年10月13日にシングル「スピードスター」でデビューしたTRIPLANEは、今年2月に、デビュー20周年を記念する2枚のベストアルバム『BEST SET I』と『BEST SET II』をリリースし、アルバム発売記念 47都道府県ツアー“BEST FLIGHT”を4月からスタート。2024年10月20日東京公演「代官山 U