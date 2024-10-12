ＪＲＡは１０月１２日、ブリーダーズカップ（１１月１、２日、米デルマー競馬場）に出走を予定している栗東所属馬１５頭が２２日に成田空港から出国すると発表した。ＢＣクラシック（２日、ダート２０００メートル）への出走を予定しているフォーエバーヤング（牡３歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）やデルマソトガケ（牡４歳、栗東・音無秀孝厩舎、父マインドユアビスケッツ）などが世界最高峰のレースに挑む。発表