北朝鮮の金正恩総書記（国務委員長）は10日、朝鮮労働党創立79周年に際して、党中央委員会機関紙「労働新聞」に談話「幹部は党創立の理念と精神を体質化した共産主義的革命家になるべきである」を発表した。朝鮮中央通信が伝えた。談話は「来年は党創立80周年に当たる年です。最長の執権の歴史を誇る革命的党、この言葉は単なる修辞学的表現ではありません」としながら、「わが党の革命的本性と存在方式を規定する党創立の理念と精