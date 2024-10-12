きょう正午ごろ、川崎市中原区のJR武蔵小杉駅前にある複合商業施設「グランツリー武蔵小杉」で火事がありました。現在も消火活動が続いていますが、けが人はいないということです。川崎市消防局によりますと、きょう正午前、川崎市中原区のJR武蔵小杉駅前にある複合商業施設「グランツリー武蔵小杉」で、「屋上付近から黒い煙が上がっている」と近隣住民から119番通報がありました。グランツリー武蔵小杉は飲食店などおよそ160店舗