NPB(日本野球機構)は、12日の公示を発表。ロッテは、佐々木朗希投手・小島和哉投手・種市篤暉投手・荻野貴司選手を1軍登録しました。12日から日本ハムの本拠地・エスコンフィールドHOKKAIDOでパ・リーグのCSのファーストステージが開幕。予告先発は佐々木朗希投手となっています。吉井理人監督は前日の記者会見で佐々木投手の起用に関して「これまで開幕投手とか何かの初戦とか、そういうのを任せたことはなかったので、そろそろ責