UEFAネーションズリーグ(UNL)第3節が11日に各地で行われた。リーグA・グループA3では、首位ドイツ代表がアウェーで3位ボスニア・ヘルツェゴビナと対戦。前半30分と同36分にFWデニズ・ウンダブがゴールを奪うと、後半に1点を返されたが、2-1で逃げ切った。また、ドイツと勝ち点4で並ぶ2位オランダ代表は、敵地で4位ハンガリー代表と対決。1点ビハインドの後半34分にキャプテンのDFフィルヒル・ファン・ダイクが2度目の警告で