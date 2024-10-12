韓国の宗教・市民団体が「世界死刑廃止デー」に合わせて、死刑制度の完全な廃止を求めた。【注目】犯人は懲役30年でも議論絶えない「江南通り魔事件」国際アムネスティ韓国支部、民主社会のための弁護士の会、参与連帯など14の団体が集まった「死刑制度廃止、宗教・人権・市民団体連席会議」は、声明を通じて「死刑は犯罪の予防や被害者保護に何ら実質的な役割を果たしていない。韓国もこれ以上遅れることなく、死刑制度を完全に廃