【モデルプレス＝2024/10/12】タレントのホラン千秋が11日、自身のInstagramを更新。昭和のアイドルをイメージしたスタイルを披露し、ファンの間で話題となっている。【写真】ホラン千秋、別人級のイメチェン姿◆ホラン千秋、昭和アイドル風に変身ホランは「昭和のアイドルをイメージしてポスター撮影」と鏡越しの自撮り動画を投稿。オレンジ色のギンガムチェック柄のトップスを着用し、ボリュームのある黒髪ボブという、昭和時代