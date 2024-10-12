◆仙台六大学野球秋季リーグ最終節第１戦（１２日・東北福祉大野球場）仙台大３―０東北福祉大仙台大が東北福祉大を３―０で下して先勝した。６回１死一、二塁から田口大智一塁手（４年＝田村）が右越えに３ランを放って先制。先発した渡辺一生投手（３年＝日本航空）が７回途中無失点と好投して逃げ切った。福祉大はここまで８戦全勝の勝ち点４、仙台大は７勝２敗１分けの勝ち点３で最終節を迎えた。１３日の第２戦で仙台大が