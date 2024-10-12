◆セ・リーグ【出場選手登録】▽阪神才木浩人投手▽ＤｅＮＡフォード内野手【同抹消】なし◆パ・リーグ【出場選手登録】▽ロッテ小島和哉投手▽ロッテ種市篤暉投手▽ロッテ佐々木朗希投手▽ロッテ荻野貴司外野手▽日本ハム池田隆英投手【同抹消】なし