◆対北朝鮮民間団体か、北の内部の仕業か国内専門家らは軍当局でなく民間団体が無人機を浸透させた可能性を提起している。実際、嶺南日報は昨年１月、無人機同好会の会員Ａ氏が江原道高城（カンウォンド・コソン）から飛ばして北朝鮮金剛山（クムガンサン）一帯を撮影したという内容と、Ａ氏が自ら製作した無人機を公開した。バッテリー容量さえ十分であれば平壌も撮影できるというのが、国内無人機同好会の会員らの主張だ。また４