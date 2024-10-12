12日午前、神奈川県の武蔵小杉駅そばの複合商業施設で火事があり、消防車など12台が出動しています。消防などによりますときょう12日正午前、川崎市中原区の武蔵小杉駅近くで、「グランツリーの屋上付近から黒い煙が出ている」と119番通報がありました。この火事の火元は複合商業施設の「グランツリー武蔵小杉」とみられ、ケガ人の情報などはまだ入ってきていません。現在消防車など12台が出動し、消火活動にあたっています。