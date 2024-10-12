◇ナ・リーグ地区シリーズ第5戦パドレス0−2ドジャース（2024年10月11日ロサンゼルス）パドレスのダルビッシュ有投手（38）が11日（日本時間12日）、敵地でのドジャースとのナ・リーグ地区シリーズ第5戦に先発。7回途中2失点と力投も援護に恵まれず、チームは敗戦。2勝3敗で地区シリーズ敗退が決まった。ダルビッシュは110キロ台のカーブを有効に使い、緩急で相手打線を翻弄。大谷は3打数無安打2三振と完璧に封じた。