大人気アニメ『DRAGON BALL』の新シリーズ『ドラゴンボールDAIMA（ダイマ）』が、11日深夜にフジテレビ系で放送された。放送後、第1話のあらすじ＆場面カットが公開された。【画像】すげぇ…！魔人ブウ編の新規作画『ドラゴンボールDAIMA』名場面カット第1話あらすじは、謎の世界の巨大な城。モニターを見つめる怪しい魔人の二人組。その名はゴマーとデゲス！そのモニターには魔人ブウと激闘を繰り広げる悟空たちの姿が、な