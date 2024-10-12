長江デルタの航路整備が急ピッチ中国江蘇省蘇州市長湖申航路（江蘇省区間）整備事業東部区間プロジェクトの工事現場。（9月28日、ドローンから、蘇州＝新華社記者/季春鵬）【新華社蘇州10月12日】中国の浙江省湖州市、江蘇省呉江市、上海市を経て黄浦江に至る長湖申航路の江蘇省区間で、整備事業東部区間プロジェクトの建設が順調に進んでいる。工事を担うのは交通インフラ建設大手の中国鉄建と蘇州市が共同出資した中鉄建城建