通販事業・飲食店経営を手掛ける株式会社1129は、2023年販売時に好評だった2種類のハロウィン限定ハンバーガーキットを2024年も販売する。販売は2024年10月31日(木)までの期間限定。【写真】鹿児島の黒毛和牛ハンバーガー専門店「にくと、パン。」の絶品バーガーを家庭で再現■特別なハロウィンの夜にふさわしい、最高級の絶品バーガーを自宅で楽しめる絶品ハンバーカ