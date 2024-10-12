日本被団協のノーベル平和賞受賞決定から一夜明け、被爆地では、核兵器廃絶への新たな決意が聞かれました。ノーベル賞委員会（ノルウェー・オスロ 日本時間 きのう）「ことしのノーベル平和賞は『日本被団協』」今年のノーベル平和賞に選ばれたのは、日本被団協(日本原水爆被害者団体協議会)でした。日本被団協 箕牧智之 代表委員（広島市役所 広島・中区 きのう）「本当にうそみたい。私たちが生き