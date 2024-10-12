ありえない珍事にスタジオが大爆笑。10月11日に放送されたパチンコ・パチスロ番組「パーラーカチ盛りABEMA店」では、回答前に“答え”が映像に表示されてしまうハプニングが発生した。【映像】答え丸見えの瞬間同放送回には、パチンコ・パチスロ好きで有名な空気階段の鈴木もぐらや見取り図の盛山晋太郎らが出演。パチンコ・パチスロにまつわるマニアックな問題に答える「初代パチンコ・パチスロ知識王」が実施された。例えば