【モデルプレス＝2024/10/12】timeleszの菊池風磨が主演、久間田琳加がヒロインを務める、10月12日スタートのテレビ朝日系オシドラサタデー『私たちが恋する理由』（毎週土曜よる11時〜）。モデルプレスでは、菊池、Travis Japanの七五三掛龍也、俳優の佳久創にモデルプレスらがインタビューを実施。撮影現場での様子などについて聞いた。＜インタビュー＞【写真】菊池風磨「めちゃくちゃ可愛い」と絶賛する女優◆菊池風磨主演「私