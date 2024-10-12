携帯電話やパソコンに欠かせないモバイルバッテリーが災害時に無料で提供される協定が10日、熊本県南阿蘇村と民間企業2社の間で結ばれました。 南阿蘇村と協定を結んだのは、、大阪市に本社を置きモバイルバッテリーのレンタルサービスを展開するへスタ大倉と、熊本市に本社を置くウェブコンサルティング会社のグルービズです。協定では今後、村内4か所にモバイルバッテリーが1日165円でレンタル