【モデルプレス＝2024/10/12】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEが、11日放送の日本テレビ系「ニノさん」（毎週金曜よる7時〜）に出演。同バンドの楽曲「ケセラセラ」（2023年）のカラオケ攻略法を明かした。【写真】ミセスメンバーが劇的イメチェン◆大森元貴「ケセラセラ」カラオケ攻略法伝授この日、同グループの人気曲「ケセラセラ」のカラオケ攻略法を聞かれた大森元貴は「僕も『ケセラセラ』は難しい方ですね」と本音を吐露。攻