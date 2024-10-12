CSファーストステージがスタート12日から両リーグのクライマックスシリーズファーストステージが開幕する。セ・リーグでは2位・阪神と3位・DeNAが甲子園球場で対決。阪神は才木浩人投手、DeNAは東克樹投手が先発する。パ・リーグではともに2桁勝利を挙げた投手が先発。日本ハムは加藤貴之投手、ロッテは佐々木朗希投手がマウンドにあがる。ファーストステージは2勝を先勝したチームがファイナルステージに進出する。月曜日が