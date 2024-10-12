Googleが2024年9月26日にリリースした「Pixel Buds Pro 2」はアクティブノイズキャンセリング(アクティブノイズキャンセリング)機能搭載のワイヤレスイヤホンです。ワイヤレスイヤホンを使う上で気になるのがバッテリーの持ちということで、アクティブノイズキャンセリングのオン・オフによってPixel Buds Pro 2の再生時間がどれだけ変わるのかを実際にチェックしてみました。Google Pixel Buds Pro 2: 快適なフィット感の AI 搭載