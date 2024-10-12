12日、京都競馬場4Rで行われた新馬戦(2歳・ダ1800m・16頭)は、好位追走から直線で抜け出した松山弘平騎手騎乗の7番人気ドンインザムード(牡2、栗東・今野貞一厩舎)が、後方から追い上げた13番人気デルマサクラサク(牝2、栗東・牧田和弥厩舎)に1.1/4馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分55秒0(良)。 さらに3/4馬身差の3着に6番人気クリノバーグマン(牡2、栗東・谷潔厩舎)が入った。なお、1番人気エコロスヴァル(