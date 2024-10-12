２色の川が合流する不思議な光景中国新疆ウイグル自治区【新華社アルタイ10月12日】中国新疆ウイグル自治区アルタイ市の蘇木達依爾克河では、異なる色の2本の川が合流する地点で、乳白色とエメラルドグリーンの二つの色がはっきりとしたコントラストをなす幻想的な光景が見られる。（記者/阿曼）