◇MLB 地区シリーズ 第5戦 ドジャース2-0パドレス(日本時間12日、ドジャー・スタジアム)勝った方がリーグ優勝決定シリーズ進出という地区シリーズ第5戦。注目されたドジャースの大谷翔平選手とパドレスのダルビッシュ有投手の対戦は無安打となりました。初回、1番・DHで出場の大谷選手は第1打席、フルカウントから内角低めのスライダーにバットが当たらず、ダルビッシュ投手との最初の対決は空振り三振に倒れました。第2打席は3回1