6日の京都大賞典で最下位11着に敗れたブローザホーン（牡5＝吉岡、父エピファネイア）は菅原明とのコンビ継続でジャパンC（11月24日、東京）に向かう。吉岡師は「レース後、特に問題はなかったです。休み明けで少し動きづらいところがあったのかも。在厩で調整を進めています」と話した。