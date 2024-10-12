2人のヘルナンデスが活躍。ドジャースがリーグ優勝決定シリーズ進出を決めた(C)Getty Imagesドジャースとパドレスの地区シリーズ第5戦が現地時間10月11日（日本時間12日）、ドジャースタジアムで行われ、ドジャースが2‐0で勝利し、3勝2敗でリーグ優勝決定シリーズ進出を決めた。【動画】負ければ終わりの一戦で山本由伸が好投！タティスJr.から三振奪う相手先発はダルビッシュ有。ドジャースも山本由伸が登板し、大舞台で日本