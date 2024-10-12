◆みやざきフェニックス・リーグ巨人―ソフトバンク（１２日・サンマリン）巨人はフェニックス・リーグのソフトバンク戦のスタメンを発表した。先発はフォスター・グリフィン投手で、岸田行倫捕手とバッテリーを組む。１６日から始まるクライマックス・シリーズ最終ステージでの先発に向けて調整登板となる。以下、巨人のスタメン。１番・中堅佐々木２番・ＤＨ岡田３番・捕手岸田４番・三塁ティマ５番・