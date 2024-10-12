北海道知床岬での携帯電話の基地局整備について国は地元・斜里町の反対などを理由に計画の中止を発表しました。知床半島の先端部・知床岬ではおととしの観光船沈没事故を受け携帯電話の基地局を整備する計画が進んでいました。しかし、生態系への影響を懸念する斜里町民や有識者から基地局の電源となる太陽光パネルの設置について反対の声が上がっていて、国は（２０２４年１０月）１１日の会議で計画の中止を発表しました。(山内